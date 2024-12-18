Съемка за домом генерала Кириллова транслировалась в украинский Днепр

Съемку с камеры в припаркованной у дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова машине каршеринга транслировали в онлайн-режиме в украинский Днепр (бывш. Днепропетровск). Об этом 18 декабря сообщил Следственный комитет России (СК РФ).

Уточняется, что подозреваемый, гражданин Узбекистана, арендовал машину в каршеринге с целью слежки за военнослужащим и установил в ней камеру видеонаблюдения.

«Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр», — указано в Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, после того, как Кириллов вышел из подъезда, взрывное устройство активировали.

В этот же день сообщалось, что ФСБ России задержала 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. В ходе допроса мужчина пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Он рассказал, что ему также пообещали $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. В свою очередь посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что доказательства, приводимые генералом, были угрожающими и болезненными для противников России.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что Кириллов предупреждал, что на него начали охоту. Позднее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли военнослужащие. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не причастны и никак не содействовали теракту.