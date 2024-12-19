Переложенный платеж: в России запустят льготное кредитование в ЖКХ

Минстрой России планирует предусмотреть льготное кредитование в сфере ЖКХ через ВЭБ.РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Российской Федерации. Речь идет о долгосрочных займах в рамках синдиката с коммерческими банками с фиксированной ставкой, которая составит около 7% годовых. Механизм рассчитан на крупные проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Сколько дополнительных инвестиций получится привлечь и поможет ли это модернизировать систему ЖКХ, разбирались «Известия».

Параметры кредитования

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил важность привлечения дополнительных инвестиций в отрасль ЖКХ. Министр сообщил, что для привлечения дополнительных инвестиций планируется предусмотреть льготное кредитование через механизм ВЭБ.РФ.

«Видим заинтересованность регионов в этом направлении», — подчеркнул Ирек Файзуллин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время инициатива находится в проработке, ведется совместная работа Минстроя России и ВЭБ.РФ при участии регионов, сообщили «Известиям» в министерстве.

«Данный механизм в рамках комплексного подхода по развитию сферы ЖКХ рассматривается в качестве одной из мер для решения задач по модернизации коммунальной инфраструктуры, обозначенных президентом России в майском указе», — отметили в ведомстве.

Средства могут предоставляться на срок до 20 лет, уточнила пресс-служба ВЭБ.РФ.

«Запуск программы планируется с 2025 года. Претендовать на финансирование могут проекты от 1 млрд рублей. В настоящее время активно ведутся переговоры с крупными ресурсоснабжающими организациями, энергетическими компаниями и регионами», — добавили в госкорпорации.

Новая поддержка

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» принят федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Общий объем его финансирования до 2030 года достигнет порядка 4,5 трлн рублей, половину этой суммы должны составить частные инвестиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Правительство планирует обеспечить их привлечение разными способами, но одним из основных станет механизм инфраструктурных кредитов (долгосрочные займы в рамках синдиката с коммерческими банками с фиксированной ставкой, которая составит около 7% годовых), которые позволят профинансировать проекты на сумму не менее 1 трлн рублей, пояснил «Известиям» эксперт комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель проекта дирекции развития Президентской академии Станислав Гужов.

— Комфортные параметры кредитования проектов и длительные сроки выдачи средств должны позволить заемщикам обеспечить их возврат за счет инвестиционной составляющей тарифа. Данные параметры позволят ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры в России и предотвратить потенциальные аварийные ситуации в эксплуатации, так как на текущий момент изношенность коммунальной инфраструктуры в среднем по стране составляет 40%, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Привлечение кредитных ресурсов для модернизации ЖКХ просто необходимо, уверен профессор кафедры теории и систем отраслевого управления факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Евгений Блех.

— Это зафиксировано в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, в котором говорится, что значительная часть систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства нуждается в качественной технологической модернизации с привлечением существенного объема инвестиций. Порядка 40% линейных объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства нуждается в замене (391 тыс. из 940 тыс. км сетей), — подтвердил «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Еще летом Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий новый подход к распределению инфраструктурных бюджетных кредитов в 2025–2030 годах. Речь идет о займах, которые выдаются регионам на 15 лет по льготной ставке — 3% годовых. Сама идея выделения кредитных ресурсов на модернизацию ЖКХ сомнений не вызывает, но остаются вопросы, связанные с деталями, в которых, как водится, всё и зарыто. Принципиальных вопросов два: конечные получатели — региональные власти или РСО (муниципальные или частные) — и механизм возврата кредитов.

— На мой взгляд, предлагаемый Минстроем России механизм льготного финансирования сферы ЖКХ является важным элементом системы поддержки отрасли, направленным на ее модернизацию, — сказал «Известиям» заместитель директора Группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский. — Целевое направление средств на реновацию и поддержание системной надежности ЖКХ является одним из важнейших моментов социальной политики государства. Вовлечение в данную систему коммерческих банков путем предоставления синдицированного финансирования, по моему мнению, расширит круг потенциальных инвесторов в отрасль, что, как следствие, может привести к увеличению объемов такого финансирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Таким образом, по его словам, на один рубль государственных инвестиций в сферу ЖКХ может быть привлечено от трех, до десяти рублей негосударственных средств. Одновременно с этим стоит обратить внимание на возвратный характер формы финансирования, что, в свою очередь, может помочь сформировать денежный пул в целях регулярного реинвестирования денежных средств для постоянной поддержки сферы ЖКХ.

Денежная политика

Высокая ключевая ставка осложнила деятельность компаний во многих отраслях, заметила в беседе с «Известиями» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

— Строительная отрасль, как имеющая синергетическое значение в экономике, пострадала, пожалуй, более всего и особенно в строительстве жилья. Время льготной ипотеки на жилые новостройки закончилось, и застройщики впервые после пандемийного времени должны пересматривать свои бизнес-процессы в строительстве. Однако самостоятельно строительные организации не смогут преодолеть возникшие проблемы, и руководство отрасли вынуждено выступать с инициативой применения льготного кредитования в сфере ЖКХ через институт развития ВЭБ РФ, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По ее мнению, это касается не рядовых проектов, а представляющих важное значение в области строительства жилья. Наиболее в этой сфере актуальна реализация инфраструктурных проектов, так как аварийные случаи в системе ЖКХ в связи с износом, в том числе коммунальных сетей, стали не редкостью. Привлечь частный капитал в эту сферу предполагается с использованием долгосрочного кредитования под льготный процент.