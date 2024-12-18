В пресс-центре МИЦ «Известия» подводят итоги всероссийского конкурса «АЗС России». Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» подводят итоги всероссийского конкурса «АЗС России». Трансляция
18 декабря в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит подведение итогов и награждение победителей всероссийского конкурса «АЗС России».
В мероприятии принимают участие:
— Юрий Федоров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике;
— Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике;
— Дмитрий Гусев, заместитель председателя набсовета ассоциации «Надежный партнер»;
— Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК.
Всероссийский конкурс «АЗС России» проводится с 2023 года. Конкурс направлен на развитие конкуренции в топливной отрасли, повышение качества обслуживания потребителей, формирование безопасной, доступной и комфортной заправочной инфраструктуры, а также на обмен опытом и наилучшими практиками в отраслевой среде.