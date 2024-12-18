В Кузбассе 16-летний подросток погиб в ДТП
Подросток погиб в ДТП в городе Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе. Об этом 18 декабря сообщило ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 20:00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Шевроле Круз» проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехала на полосу встречного движения, после чего совершила съезд с дороги и врезалась опору освещения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате ДТП от полученных травм скончался 16-летний пассажир иномарки, 20-летняя водитель была госпитализирована с травмами. В ГУ МВД указали, что девушка привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора два раза с начала года.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Ранее в тот же день в Нерюнгринском районе Якутии на технологической трассе, ведущей к горно-обогатительному комбинату «Инаглинский», перевернулся автобус марки Higer, в котором находилось порядка 40 горняков. По факту происшествия производится проверка.