Суд вынес обвинительный приговор газовщикам из-за взрыва газа в Канске в 2023 году

Суд вынес обвинительный приговор работникам газового предприятия, по чьей вине в августе 2023 года произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Канске. Об этом 18 декабря сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Собранные следственным отделом <…> доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении слесаря и мастера службы «Канскмежрайгаз» АО «Красноярсккрайгаз». Они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Таким образом, было установлено, что 4 августа прошлого года в многоквартирном доме на улице Каландаришвили произошел хлопок бытового газа. Не имевший полномочий на выполнение газоопасных работ слесарь осуществлял монтаж газопровода и установку оборудования в квартирах. После завершения работ он не убедился в отсутствии дефектов, не провел надлежащую опрессовку и произвел пуск газа, что привело к хлопку в результате утечки сжиженного газа через демонтированную трубу газопровода в одной из квартир.

Следствие отметило, что ответственный за производство газоопасных работ исполняющий обязанности мастера службы «Канскмежрайгаз» не осуществлял контроль за ходом работ и фактически отсутствовал на месте происшествия.

По итогу 11 жителей многоквартирного дома получили ранения различной степени тяжести, в том числе здоровью двух жильцов и одной прохожей был причинен тяжкий вред. Имущественный ущерб превысил 13,5 млн рублей, было повреждено общедомовое и личное имущество в 17 квартирах, добавили следователи.

«Приговором суда слесарю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением газоопасных работ, сроком на 1 год, исполняющему обязанности мастера — в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением газоопасных работ, на 1 год 6 месяцев», — заключили в ведомстве.

Взрыв произошел 4 августа 2023 года в пятиэтажном многоквартирном жилом доме №19 на улице Каландарашвили. В результате происшествия пострадали 14 человек, двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии, госпитализация понадобилась семерым людям. Среди обратившихся за помощью было трое несовершеннолетних.