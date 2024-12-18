Два человека пострадали в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге два человека пострадали в пожаре в квартире. Об этом 18 декабря сообщили в местном отделении МЧС.
«В трёхкомнатной квартире площадью 54 кв. м происходило горение по всей площади. В 03:14 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что в ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Ранее в тот же день в ГУ МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина и женщина погибли в результате пожара в квартире. Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовал 21 специалист и пять единиц техники.