Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 18 декабря заявил, что «обмен» территории Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может являться условием для мирных переговоров с Россией, так как эти земли никогда не принадлежали Киеву.

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? <...> Это не ее территория, а всё время пытается преподнести, что ей придется отдать. Это историческая территория России», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что объединение Донбасса и Новороссии с РФ является восстановлением исторической справедливости.

Ранее, 12 декабря, бывший американский посол в России Майкл Макфол сообщил о том, что избранному президенту США Дональду Трампу следует убедить Украину уступить часть территорий РФ, а взамен пообещать членство в НАТО.

В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина по окончании текущего конфликта потеряет треть своей территории в обмен на гарантии безопасности и не получит никакого приглашения присоединиться к НАТО.

До этого, 3 декабря, МИД Украины заявил, что Киев считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для страны. На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для России неприемлемо вступление Украины в альянс, поскольку речь идет об угрозе. В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте указал на то, что блок не обсуждает приглашение Киева и ведет переговоры только о поставках оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.