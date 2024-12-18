Спасатели МЧС обезвредили пять боеприпасов в Волгоградской области и на Кубани
В Волгоградской области и на Кубани спасатели МЧС обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом 18 декабря сообщили в МЧС РФ.
«Пиротехнические расчеты Донского спасцентра МЧС России вывезли опасные предметы на спецполигон и подорвали», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что среди найденных боеприпасов были советские 10-килограммовые осколочные авиабомбы, ФАБ-100 и немецкая SC50. Кроме того, в МЧС отметили, что с начала года расчеты специалистов уничтожили около 300 авиабомб времен ВОВ.
Ранее, 3 декабря, в Волгограде сотрудники МЧС обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны. Уточняется, что пиротехники идентифицировали снаряд как 250-килограммовую авиационную фугасную бомбу.