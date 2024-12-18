Вильфанд спрогнозировал улучшение погоды на юге европейской части РФ 19 декабря

На юге европейской части России в четверг, 19 декабря, наступит кратковременное улучшение погоды. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду очень сложная погода на юге России, и только в четверг она начнет налаживаться. Позже посмотрим, надолго ли», — сказал он.

Вильфанд указал, что в Краснодарском крае, особенно в районах Сочи и Сириуса, прогнозируется дождь, а в горных и предгорных районах — снег, усиление ветра до 26–29 м/с. В Крыму также ожидаются осадки в виде дождя, а в горных районах — мокрый снег и ветер до 28 м/с. Кроме того, в Северно-Кавказском регионе в среду прогнозируется гололед, мокрый и сильный снег, а также ветер 23 м/с.

«В Карачаево-Черкесии его порывы будут доходить до 27 м/с, в Кабардино-Балкарии — до 30 м/с. И даже в северных и западных районах Ставрополя, а это все-таки равнинные территории, аналогичная погода», — подытожил он.

Ранее, 16 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о резких скачках температуры в декабре. По словам синоптика, прежде чем уйти в плюсовую область температурной шкалы, столичный регион должны посетить сильные морозы. Он добавил, что самая холодная температура будет в ночь на четверг — до –19 градусов.