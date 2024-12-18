Экономист спрогнозировал средний размер больничных в 2025 году

Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году будет составлять примерно 2 тыс. рублей в день при получении средней зарплаты почти в 100 тыс. рублей. Об этом 18 декабря рассказал ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около 2 тыс. рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году — почти 100 тыс. рублей», — сказал он «РИА Новости».

Экономист обратил внимание на то, что в РФ предлагаются достаточно щедрые больничные по сравнению с другими развитыми и развивающимися странами, поскольку в стране сохранилась советская модель защиты трудящихся, объяснил он.

Однако, по словам эксперта, проблемой до сих пор остается тот факт, что такая советская модель распространяется не на всех работников. Так, большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному, добавил Ляшок.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что порядок формирования больничных планируется изменить с 1 сентября 2025 года. Уточнялось, что на данный момент проект находится на этапе подведения итогов по его публичному обсуждению. Согласно обновленному регламенту, количество выданных отдельному гражданину листков нетрудоспособности будет учитываться для своевременного выявления и профилактики серьезных заболеваний.

Тогда же заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что новый порядок формирования больничных листов по проекту Министерства здравоохранения РФ будет защищать от ситуаций, когда человек злоупотребляет их количеством. Он добавил, что комиссия сделает оценку состояния человека более объективной.