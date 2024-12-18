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Врач рассказала о ранних симптомах рака желудочно-кишечного тракта

Врач Чехоева: аномальная слабость и перепады температуры могут говорить о раке
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Рак органов желудочно-кишечного тракта на ранней стадии может проявляться в различных клинических симптомах. Об этом 18 декабря «Газете.Ru» рассказала врач-эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева.

«Аномальная слабость и изменение температуры (резкие колебания температуры без видимых причин) могут быть тревожным индикатором. Потеря аппетита и внезапная потеря веса — эти симптомы часто являются красным флагом, указывающим на большие проблемы со здоровьем. Боли в области живота — ноющая и тупая боль в эпигастрии — может быть признаком серьезного заболевания», — сказала она.

Чехоева также отметила, что другими тревожными признаками могут быть изменения вкусовых предпочтений, трудности при глотании, рвота, запоры или диарея. Врач подчеркнула, что никогда не стоит ждать проявления симптомов, необходимо делать регулярные тесты и профилактические обследования.

«Регулярное прохождение обследований — это ваш лучший защитник от серьезных заболеваний. Чем раньше вы начнете заботиться о своем здоровье, тем выше вероятность избежать необратимых последствий», — указала Чехоева.

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Ранее, 17 декабря, врач онколог-маммолог клиники «Креде Эксперто» на Таганке Юлия Архипова рассказала «Известиям», что у людей с некоторыми генными мутациями риск развития рака выше. Чаще всего генетические дефекты при наследственном раке молочной железы происходят в генах BRCA1 и BRCA2. Носителей таких мутаций не более 10% в общей популяции. В основном эти мутации врожденные и передаются по наследству примерно в 50% случаев от матери дочери или от бабушки внучке.

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