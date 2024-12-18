Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил живую силу и бронированную технику боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курской области. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет запускать снаряды с безопасного расстояния.
После того как экипаж Су-34 получил информацию о том, что противник уничтожен, он вернулся на аэродром, с которого был совершен вылет.
Ранее, 11 декабря, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в курском приграничье.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.