Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что разведывательные подразделения при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили скопления личного состава ВСУ. Координаты цели были переданы на пункт управления артиллерией. Корректировка артиллерийского огня с воздуха в режиме реального времени позволила нанести огневое поражение живой силе противника.

«Без артиллерии никуда! Если пехота начинает зачищать дальнейшие дома, сначала мы работаем. Нужно отработать так, чтобы мы не попали по своим и дали пехоте пройти дальше на зачистку. Это всё не спеша, но быстро», — сказал командир орудия с позывным Рыж.

Так, артиллерийские расчеты регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 км.

Ранее, 13 декабря, Минобороны России показало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы Д-30 ВСУ в Харьковской области. Орудие противника находилось на замаскированной огневой позиции в лесополосе, но разведчики обнаружили ее. Военные РФ уничтожили гаубицу ударом FPV-дрона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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