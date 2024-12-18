Первые трансграничные сделки с ЦФА прошли уже в 2024 году

В этом году уже прошли первые трансграничные сделки с ЦФА, рассказал в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, операцию провели между Россией и Белоруссией, она прошла успешно.

«Я думаю, что в следующем году будет прорыв на рынке цифровых финансовых активов, в том числе в сфере международных расчетов», — подчеркнул депутат.

Глава комитета рассказал, что сейчас обсуждается много разных вариантов. Государство должно стимулировать компании привлекать средства через ценные бумаги и рыночные инструменты, а не за счет оформления кредитов в банках. Например, в России могут ввести налоговые стимулы для компаний, которые выходят на IPO. Депутат допустил, что уже в ближайшее время эти предложения будут внесены в Госдуму.

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«Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году»