СМИ сообщили о взрывах в Черкассах, Павлограде и подконтрольном Киеву Херсоне

В Павлограде, Черкассах и подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне раздались взрывы. Об этом 17 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области, <…> в Херсоне, <…> в Черкассах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Воздушная тревога на данный момент объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской областях.

В Министерстве обороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. До этого стало известно о взрывах в Киеве.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.