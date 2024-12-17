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В Госдепе сообщили о возможности заключения соглашения между ХАМАС и Израилем

Миллер: Израиль и ХАМАС близки к преодолению разногласий и заключению соглашения
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС могут преодолеть разногласия и достичь соглашения о перемирии в секторе Газа. Об этом 17 декабря в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«Мы должны быть в состоянии заключить соглашение. Мы можем преодолеть разногласия между двумя сторонами, но это не значит, что мы это сделаем», — сказал он.

Кроме того, Миллер прокомментировал сообщения о том, что движение ХАМАС якобы выразило согласие со всеми выдвинутыми требованиями. Он отметил, что «это не так».

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Ранее в этот день саудовский телеканал Al Hadath сообщал, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля уже к концу декабря могут достичь соглашения по освобождению заложников. Тогда же агентство Reuters заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направится в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

В этот же день издание Al Jazeera сообщило, что с начала палестино-израильского конфликта число погибших достигло 45 028 палестинцев, при этом ранены 106 962 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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