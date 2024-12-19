Пресс-конференция Путина: смотреть онлайн-выступление 19 декабря

В четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию. Вопросы главе зададут как российские, так и зарубежные журналисты. Как и в прошлом году, мероприятие будет объединено с прямой линией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». «Известия» рассказывают, где смотреть трансляцию события и о чем будет говорить российский лидер.

Пресс-конференция начнется в 12:00 мск. Выступление главы государства покажут в прямом эфире федеральные телеканалы. Трансляция будет доступна на официальных страницах события в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Мероприятие также осветят некоторые радиостанции: «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Посмотреть выступление российского лидера смогут и зрители «Известий». Трансляция появится на сайте издания.

Выступление Путина 19 декабря в прямом эфире, начало в полдень по московскому времени:

В рамках «Итогов года» Путин также ответит на вопросы жителей России. Как сообщили в штабе движения «Народный фронт», граждан волнуют вопросы доступности жилья, развития инфраструктуры в регионах, спецоперации на Украине, деятельности властей, роста цен на топливо и коммунальные услуги. Отмечается, что молодых людей больше интересуют темы образования и науки, тогда как старшее поколение стремится узнать о социальных льготах, жилье и здравоохранении.

Последние новости о пресс-конференции президента России Владимира Путина — в сюжете «Известий».