На юге России уничтожат 2,6 т некачественной красной икры

На юге России уничтожат более 2,6 т икры горбуши лососевой, произведенной из неопределенного сырья. Об этом 17 декабря сообщило управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Ведомство 13 декабря выявило факт поступления в реализацию более 2,6 т икры горбуши лососевой на территорию Волгоградской и Астраханской областей и Республики Калмыкия с нарушением в прослеживаемости.

«Икра была направлена в реализацию на торговые объекты в Волгоградскую и Астраханскую области и Республику Калмыкия. Однако при анализе системы установлено, что производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на данную продукцию 10 декабря 2024 года аннулированы с указанием причины: «Производство продукции из нелогичного объема», — говорится в сообщении ведомства.

Так, икра была введена в оборот с использованием сырья неизвестного происхождения, что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением.

Уточняется, что в адрес хозяйствующих субъектов направлены письма о необходимости изъятия некачественной и небезопасной продукции из оборота и ее уничтожении. Также вся необходимая информация была передана прокуратуре для принятия соответствующих мер реагирования.

Ранее в этот день стало известно, что россияне с января по ноябрь 2024 года приобрели более 5 млн кг красной икры, что на 12% больше в объеме в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. При этом эксперты выяснили, что покупатели пока не готовы переходить на имитированную икру: ее продажи снизились на 1% год к году, до 1,6 млн кг. По данным аналитиков, наибольшее повышение спроса на икру наблюдается в Челябинске — на 41% год к году, до 50 тыс. кг. А наибольшее снижение — в Нижнем Новгороде (–2%, до 79 тыс. кг). Именно в этом городе наблюдается переход на более дорогую икру, но при этом покупать ее стали реже.

До этого, 26 ноября, основатель сети магазинов «Икорный» Евгений Шувалов рассказал, что ждать дополнительного роста цен на икру в декабре не стоит. По его словам, у добросовестных продавцов новогодние запасы продукции на складах уже сформированы, объемы продаж понятны и каких-то факторов, способных серьезно повлиять на цены на полках магазинов, не существует. При этом он уточнил, что до этого цены увеличились в связи со слабыми уловами лосося на Дальнем Востоке в период лососевой путины 2024 года, а также из-за роста стоимости издержек у рыбодобытчиков и производителей.