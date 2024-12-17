Теплые остановки в Красноярске закроют на ночь

Власти Красноярска решили с текущей недели закрывать на ночь теплые остановки. Это необходимо для обеспечения их сохранности и эстетичного вида, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник, 17 декабря.

Речь идет об остановочных пунктах «Театр Кукол», «Локомотив», «Агропром» на улице Ленина и «Театр оперы и балета» на Вейнбаума. Они будут закрыты с 00:00 до 05:00, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Также на с 23:00 до 05:30 закроют остановки «Центральный рынок», «Педагогический университет», «Детская библиотека Жар-птица», «Рынок Мави» на улице Щорса, «4-й микрорайон» на улице 60 лет Образования СССР и «Речной переулок» на улице Республики.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Красноярска появятся два новых сквера. Их обустройство стало возможным благодаря грантам на благоустройство, которые выиграли местные жители.