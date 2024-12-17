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Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки до 23%

Эксперт Корнев: наиболее вероятно, что ЦБ повысит ключевую ставку до 23%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На последнем в этом году заседании Центральный банк (ЦБ), скорее всего, снова повысит ключевую ставку. Наиболее вероятный вариант — до 23%. Об этом 17 декабря «Известиям» рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

Он подчеркнул, что регулятор вряд ли оставит без внимания показатели инфляции за последние полтора месяца.

«Однако статистика по инфляции скорее отражает прошлое положение дел. Если же говорить о будущей динамике цен, нельзя не отметить, что в ноябре резко сжался кредитный импульс. По оперативной оценке ЦБ, за месяц розничный кредитный портфель сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре (годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9%). И, что даже более важно, снизились темпы корпоративного кредитования — за месяц портфель вырос всего на 0,8% после 2,3% в октябре, а годовой прирост замедлился до 20,3% с 21,8%», — сказал Корнев.

Он отметил, что кредиты — это источник спроса, так что вполне вероятно, что вслед за сокращением кредитования постепенно будет стабилизироваться инфляция. По этой причине повышение ставки до 25% выглядит излишним. Тем более что и спреды кредитных ставок и доходностей при размещении облигаций относительно ключевой ставки за последнее время существенно увеличились. Компании уже занимают по ставкам значительно выше 21%, указал эксперт.

«При таком балансе позитивных и негативных данных повышение на 1 или, что более вероятно, 2 процентных пункта видится наиболее взвешенным решением. При этом мы не исключаем, что повышение ставки в декабре может оказаться последним в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Возможно, ЦБ также использует на декабрьском заседании более мягкий сигнал», — заключил Корнев.

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Ранее, 13 декабря, бывший глава Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Дубинин заявил, что регулятор по итогам заседания 20 декабря может поднять ключевую ставку до 22%. Экс-глава ЦБ напомнил, что много раз говорил о том, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит мгновенного результата в борьбе с инфляцией.

Ранее, 28 ноября, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что вопрос о повышении ключевой ставки регулятор рассмотрит на заседании 20 декабря. Тогда же заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что аналитики банка прогнозируют повышение ключевой ставки до 23%.

Совет директоров ЦБ РФ 25 октября поднял ключевую ставку до 21%. Затем, 19 ноября, Набиуллина заявила, что, если Россия не столкнется с дополнительными экономическими шоками, в 2025 году регулятор сможет начать снижение ключевой ставки.

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