Во Франции отменят часть рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Забастовка авиадиспетчеров во Франции вызовет отмены рейсов во вторник, сообщает Le Figaro. Профсоюз призвал к забастовке в связи с «плохой организацией работы» аэропортов. Планируется отмена рейсов сразу в нескольких городах, лионский аэропорт будет закрыт наполовину, передает телеканал «Известия».

Генеральное управление гражданской авиации Франции призвало проверить билеты или перенести поездки. Пассажиры уже сталкивались с отменами рейсов в стране из-за протестов. В ноябре профсоюз пилотов объявлял забастовку против повышения налогов на авиабилеты.

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