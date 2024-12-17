В РФ в ноябре авиакомпании увеличили количество перевезенных пассажиров

В ноябре авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 4,8%, до 7,9 млн, сообщает Росавиация. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 370 тыс. человек, передает телеканал «Известия». На внутренних линиях перевезли 5,83 млн пассажиров, что на 1,84% больше данных аналогичного периода прошлого года. Международными рейсами воспользовались 2,1 млн человек, что на 15,4% превышает показатели 2023 года.

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