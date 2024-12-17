ЦИК Белоруссии приняла документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК приняла документы для регистрации действующего президента Александра Лукашенко на выборы главы государства. Об этом 17 декабря сообщило агентство БелТА.

Все необходимые документы представил председатель Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) Юрий Сенько.

«Сегодня по доверенности президента мною была выполнена подача документов в Центризбирком для регистрации Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты», — отметил он.

Выборы главы государства пройдут 26 января 2025 года.

11 декабря председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.

Ранее, 14 ноября, Лукашенко заявил, что женщина в перспективе может стать президентом Белоруссии, но не сейчас. Он предположил, что со временем страна, возможно, будет готова к женщине-президенту, «к такому стилю», но пока это не так.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября отметил, что в России поддержат кандидатуру действующего белорусского лидера. Песков подчеркнул ценность Лукашенко в развитии Белоруссии как суверенного государства и союзника России. Также он указал на особые дружеские отношения президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой.