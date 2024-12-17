О прямой линии президента с экранов МАЕР узнают свыше 12 млн человек

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в совмещенном формате 19 декабря. О возможности задать свой вопрос жители Москвы и регионов узнают в том числе с больших цифровых экранов МАЕР.

Сбор вопросов от россиян продолжается, на горячую линию поступило уже свыше миллиона вопросов, все они будут обработаны с помощью искусственного интеллекта. О возможности задать свой вопрос жители Москвы и регионов узнают в том числе с больших цифровых экранов. Масштабную анонсирующую кампанию проводит медиахолдинг МАЕР. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Воронеже, Анапе, Сочи, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове, Оренбурге, Самаре, Волгограде, Челябинске, Уфе, Омске, Хабаровске и других городах номера телефонов, сайтов показывают на медиафасадах.

«Анонс программы „Итоги года с Владимиром Путиным“ за полторы недели жители российских городов увидят свыше 270 миллионов раз! Для реализации таких масштабных проектов мы постоянно расширяем список локаций и включаем в единую цифровую сеть нашего уличного медиа новые города. Буквально накануне запустили медиафасад площадью 300 квадратных метров в центре Омска и угловой медиафасад в Хабаровске. А москвичи могут видеть информацию прямо с Кутузовского проспекта, гости и жители столицы получили дополнительный источник информации на площади Киевского вокзала — только эти четыре новых локации дают свыше 170 миллиона просмотров в месяц, охват же всей сети медиахолдинга достиг 7,7 миллиарда визуальных контактов», — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Начало программы «Итоги года с Владимиром Путиным» запланировано на 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.