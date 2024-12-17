Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 декабря назвал агонией бандеровского режима теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — цитирует Медведева ТАСС.

По словам политика, Киев таким образом пытается наносить трусливые удары на фоне своего будущего разгрома.

Медведев также добавил, что Кириллов был профессиональным и ответственным военным, очень преданным своему долгу.

О гибели Игоря Кириллова и его помощника стало известно ранее в этот день. По версии следствия, военные погибли в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и теракте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. Он сражался за Родину и за правду, заключила дипломат.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал произошедшее потрясением и невосполнимой потерей. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что убийцы будут наказаны вне всякого сомнения и без пощады.