Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы средств нерезидентов
Армия
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская»
Общество
На Кубани возбудили дело о халатности после нападения собак на подростков
Политика
Песков заявил о готовности РФ и США двигаться по пути мирного урегулирования на Украине
Происшествия
ДТП с опрокидыванием нефтевоза произошло в Самарской области
Общество
СК зафиксировал доказательства атаки ВСУ по жилому массиву в Курской области
Политика
В Совфеде назвали демилитаризацию Украины объективной необходимостью
Мир
Встреча делегаций России и США началась в Эр-Рияде
Общество
Правительство утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Общество
Кондратьев доложил Путину о социально-экономическом развитии Краснодарского края
Армия
Средства ПВО за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ
Общество
Синоптик спрогнозировала облачность и дожди в Москве до конца рабочей недели
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова
Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытой паводком дороги
Политика
В МИДе обвинили Киев в попытке создать негативный фон вокруг переговоров РФ и США
Общество
ФСБ задержала работавшего на Киев сотрудника контрольно-надзорного органа РФ
Сюжет:

В США обвинили правительство в провоцировании конфликта между Москвой и Киевом

Подполковник в отставке Дэвис: США спровоцировали конфликт Москвы и Киева
0
EN
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Конфликт между Москвой и Киевом был спровоцирован Соединенными Штатами. Об этом 17 декабря заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

«Если бы мы (США. — Ред.) не вмешались в их отношения, никакого <конфликта> между Россией и Украиной не было бы», — сказал он.

Дэвис напомнил, что Вашингтон проигнорировал заявления Москвы о том, что для России вопрос о вступлении Украины в НАТО является неприемлемым шагом.

«Они (Украина. — Ред.) могли выбрать любую модель — австрийскую или быть как Финляндия, — мирно жить с Россией и иметь полную свободу действий. Всего лишь не вступая в военный блок», — отметил эксперт.

Кроме того, подполковник ВС США в отставке подчеркнул, что Штаты дорого заплатили за проводимую политику по поддержке Украины, цели которой провалились.

«США получают выгоду от создания рисков войны»
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй — о ракетных установках Typhon на Филиппинах, выходе Вашингтона из ДРСМД и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

Накануне, 16 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что США поощряют эскалацию украинского конфликта, поставляя Киеву оружие и деньги.

Глава государства отметил, что Вашингтон использует «мифическую российскую угрозу» как предлог для запугивания своего населения. США провоцируют Россию, доводя ее до точки, когда ответная реакция неизбежна, а затем используют эту реакцию как подтверждение своей версии о российской агрессии, заключил он.

До этого, 11 декабря, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Две из них сбили, а остальные были сведены с курса средствами радиоэлектронной борьбы. В ответ на эту атаку армия России 13 декабря нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025