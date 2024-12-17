Конфликт между Москвой и Киевом был спровоцирован Соединенными Штатами. Об этом 17 декабря заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

«Если бы мы (США. — Ред.) не вмешались в их отношения, никакого <конфликта> между Россией и Украиной не было бы», — сказал он.

Дэвис напомнил, что Вашингтон проигнорировал заявления Москвы о том, что для России вопрос о вступлении Украины в НАТО является неприемлемым шагом.

«Они (Украина. — Ред.) могли выбрать любую модель — австрийскую или быть как Финляндия, — мирно жить с Россией и иметь полную свободу действий. Всего лишь не вступая в военный блок», — отметил эксперт.

Кроме того, подполковник ВС США в отставке подчеркнул, что Штаты дорого заплатили за проводимую политику по поддержке Украины, цели которой провалились.

Накануне, 16 декабря, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что США поощряют эскалацию украинского конфликта, поставляя Киеву оружие и деньги.

Глава государства отметил, что Вашингтон использует «мифическую российскую угрозу» как предлог для запугивания своего населения. США провоцируют Россию, доводя ее до точки, когда ответная реакция неизбежна, а затем используют эту реакцию как подтверждение своей версии о российской агрессии, заключил он.

До этого, 11 декабря, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Две из них сбили, а остальные были сведены с курса средствами радиоэлектронной борьбы. В ответ на эту атаку армия России 13 декабря нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.