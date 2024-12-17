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Путин поздравил 1307-й полк с присвоением наименования «гвардейский»

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Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1307-го мотострелкового полка с присвоением наименования «гвардейский». Соответствующее заявление было опубликовано 16 декабря на сайте Кремля.

Президент отметил героизм, отвагу и мужество бойцов, проявленные при защите Отечества.

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», — подчеркнул Путин.

Он пожелал составу мотострелкового полка здоровья и успехов.

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Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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