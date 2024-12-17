Первый в России контраст позволит заменить КТ на УЗИ
Специалисты Сколтеха работают над созданием первого отечественного контрастного агента для УЗИ-диагностики. Во время эксперимента они получили четкое изображение бьющегося сердца животного. Благодаря использованию новых для таких реагентов веществ экспертам удалось повысить контрастность ультразвукового исследования и значительно продлить время действия контраста.
«Задачу по разработке контраста поставили сами медики, так как этого препарата в России не производили, а существующие в мире контрасты не поставляются в нашу страну. Препарат актуален и необходим для диагностики широкого спектра заболеваний. При разработке прототипа мы взяли белок и полимер как основу, получили комплекс этих компонентов и материал — микропузырьки на их основе, таким образом совместив преимущества обоих веществ. В результате мы добились более яркого и равномерного контрастирования и увеличили стабильность микропузырьков», — сказала научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Полина Рудаковская.
Ультразвуковая диагностика — это относительно дешевый и безопасный для организма вид исследования. Аппараты для его проведения установлены практически в каждой больнице. Теоретически УЗИ в некоторых случаях может заменить магнитно-резонансную или компьютерную томографию, которая дает до 600 раз более сильную нагрузку на организм больного, чем привычный рентген. Однако для этого нужен высококачественный контрастный агент, важный шаг к созданию которого сделали российские исследователи.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Агент вливания: инновационный контраст позволит заменить КТ на УЗИ