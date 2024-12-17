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The National оценило атмосферу переговоров о военном присутствии РФ в Сирии

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Переговоры между РФ и новыми властями Сирии о сохранении двух российских военных баз в провинциях Тартус и Латакия проходят в «позитивной атмосфере». Об этом 16 декабря сообщило издание The National со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны находятся на первом этапе переговоров о российском военном присутствии в стране.

По словам представителя российских вооруженных сил, которые приводит издание, журналисты которого посетили авиабазу Хмеймим, российские военные поддерживают хорошие отношения с новыми сирийскими властями.

«У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», — указал он.

Кроме того, по информации источника издания, новые сирийские власти не намерены разрывать договор, по которому Россия арендует порт Тартус. По словам собеседника The National, соглашение не может быть пересмотрено в одностороннем порядке.

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Ранее в этот день в МИД России заявили, что нормализовать ситуацию в Сирии необходимо с помощью инклюзивного межсирийского диалога, «нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования». В ведомстве также отметили необходимость сохранения дружбы и взаимного уважения, сложившихся между народами наших стран за предшествующие десятилетия.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что окончательных решений относительно российских военных баз в Сирии нет.

9 декабря консул Сирии в РФ Загер Аль-Ахмар заявил «Известиям», что опасности для российских военных баз в Сирии нет. Аль-Ахмар добавил, что Сирия сейчас — это новое государство, но контакты между двумя странами не будут оставлены.

Тогда же Песков заявил, что обсуждать возможность дальнейшего присутствия российских военнослужащих в Сирии сейчас преждевременно. Российская сторона контактирует по ситуации в Сирии с Турцией и другими региональными государствами, уточнил он. По словам официального представителя Кремля, Москва продолжит диалог по данной ситуации и ее анализ в арабской республике.

8 декабря МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода.

На фоне данных событий ЦАХАЛ объявила о развертывании сил вдоль сирийской границы для обеспечения безопасности граждан Израиля и общин на Голанских высотах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с Сирией о разграничении расторгнуто из-за ухода сирийских войск.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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