В СК организовали проверку после падения с высоты двух человек в Перми
Следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого человека и получения тяжелых травм несовершеннолетней при падении с высоты. Об этом 16 декабря сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.
Так, ночью 16 декабря во дворе многоквартирного дома в селе Гамово Пермского края было обнаружено тело 17-летнего юноши с множественными травмами при падении с высоты. При этом девушка с аналогичными травмами госпитализирована.
«По данному факту Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю организована проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как добавили в региональном ведомстве, следователями в целях установления всех обстоятельств случившегося изымаются предметы, имеющие значение, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.
Ранее, 21 сентября, в подмосковном Одинцово 14-летняя девочка выпала из окна квартиры с новорожденным ребенком на руках, которого родила дома. Сообщается, что от полученных травм мать и младенец скончались.