Камбулова сообщила об обезвреживании саперами остатков ракет в Таганроге
Саперы обезвредят оставшиеся части ракет, которые были использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атаки по Таганрогу. Об этом 16 декабря сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ, возможно, услышите звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Она уточнила, что жителям нескольких домов по Калужскому проезду необходимо найти в квартирах безопасные места и не выходить на улицу. Глава города добавила, что ситуация находится под контролем и горожанам ничего не угрожает.
Об ударе ВСУ по военному аэродрому в Таганроге Минобороны РФ сообщило накануне. Две ракеты сбили с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы. В ведомстве предупредили, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.
В тот же день временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной ракетной атаки на Таганрог было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело более десятка автомобилей. Также силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над регионом.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 11 декабря заявил, что Россия будет использовать все возможные средства, чтобы ответить на ракетную атаку ВСУ по Таганрогу.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.