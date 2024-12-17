Реклама
Прямой эфир
Общество
В России начали готовить масштабные изменения в образовании в сфере туризма
Происшествия
Пожар на площади 800 кв. м. локализовали на рынке в Великом Новгороде
Мир
Уиткофф заявил об ожидании от переговоров в Саудовской Аравии реального прогресса
Общество
Курский чиновник успел выпрыгнуть из машины при атаке беспилотника ВСУ
Экономика
В России до 29% снизились цены на товары для маникюра
Мир
Сенатор Пушков указал на желание властей Германии создать «Четвертый рейх»
Общество
Для блогеров введут штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре
Мир
Косметические фирмы во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
Мир
Власти Турции опровергли использование пластиковых пуль на массовых протестах
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Мир
СМИ сообщили об увеличении числа записавшихся в резервисты французов в семь раз
Мир
Песков анонсировал непростые переговоры России и США по зерновой сделке
Общество
Избивающее наркокурьеров криминальное движение появилось в России
Мир
В посольстве ФРГ в РФ оценили статус решения о размещении ракет США
Экономика
Банкоматы не смогли принять новые пятитысячные купюры
Мир
В парламенте Гренландии заявили о неуважении США из-за визита делегации на остров
Спорт
«Ювентус» объявил об уходе с поста главного тренера Тиаго Мотты
Сюжет:

Камбулова сообщила об обезвреживании саперами остатков ракет в Таганроге

Камбулова: в Таганроге взрывотехники обезвредят остатки ракет
0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Саперы обезвредят оставшиеся части ракет, которые были использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атаки по Таганрогу. Об этом 16 декабря сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Взрывотехники произведут обезвреживание частей ракет, которые остались после ракетной атаки на наш город. Во время произведения работ, возможно, услышите звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Она уточнила, что жителям нескольких домов по Калужскому проезду необходимо найти в квартирах безопасные места и не выходить на улицу. Глава города добавила, что ситуация находится под контролем и горожанам ничего не угрожает.

«Ядерная триада продолжает оставаться гарантом безопасности нашей страны»
Под руководством президента прошла тренировка сил сдерживания — какие ракеты стартовали из акватории Баренцева моря

Об ударе ВСУ по военному аэродрому в Таганроге Минобороны РФ сообщило накануне. Две ракеты сбили с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы. В ведомстве предупредили, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.

В тот же день временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной ракетной атаки на Таганрог было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело более десятка автомобилей. Также силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над регионом.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 11 декабря заявил, что Россия будет использовать все возможные средства, чтобы ответить на ракетную атаку ВСУ по Таганрогу.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025