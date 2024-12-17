Серебряная серия: как Большунов постепенно набирает форму

В Чусовом в формате мини-тура завершился третий этап Кубка России. Его итог был подведен в гонке преследования, где уверенную победу одержал Илья Семиков. За ним финишировал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, что стало для него вторым серебром на этапе в Пермском крае и третьим в сезоне. Биатлонисты в прошедшие выходные соревновались в Ижевске, где состоялась целая серия интригующих гонок.

Красивые победы Семикова и Спицова

В Чусовой Большунов приезжал темной лошадкой, ведь никто не знал, чего от него ожидать. До этого сезона болезни не сильно сказывались на результатах Александра, но нынешняя зима показывает, что он все-таки не железный. За два предыдущих этапа Кубка России титулованный лыжник взял всего одну медаль в 15-километровой коньковой разделке, в остальных гонках он был далек от пьедестала. Всю программу в Вершине Теи он откатать не смог и вместо закрывающего этап масс-старта уехал в Москву на обследование. Выяснилось, что показывать свою мощь ему мешали последствия перенесенного ковида. Были сомнения, сможет ли он выдержать весь мини-тур в Чусовом. Решили двигаться от гонки к гонке.

Открывала этап коньковая разделка на 15 км — та самая дисциплина, на которой в Вершине Теи Большунов взял серебро. В Хакасии он уступил победителю Денису Спицову 9,2 секунды, а в этот раз до золота не хватило мизера — 0,8 секунды отставание от Андрея Мельниченко. Их и даже больше Александр проиграл на последних километрах дистанции.

— Естественно, болезнь сказалась, — объяснил «Известиям» наставник спортсмена Юрий Бородавко. — Десять дней, которые он провел в Москве, мы уделяли тестированию, чтобы иметь точную информацию. Активных тренировок не было. Скорее всего, не хватило сил.

Вместе с тем тренер сообщил, что видит положительную динамику у своего подопечного и что Александр планирует выступить во всех гонках мини-тура.

До второй гонки — конькового спринта — у лыжников был день отдыха, однако восстановиться за это время Большунов не успел: 25-е место в квалификации и вылет без шансов в четвертьфинале. Он как будто снова откатился назад.

Между тем шансы на победу в мини-туре у него сохранялись хорошие. Пасьют Александр начинал на третьей позиции, отставая от лидера Андрея Мельниченко на 35 секунд и 8 секунд проигрывая Илье Семикову. На первой половине дистанции стали оправдываться предстартовые расклады. К отметке 5 км Семиков и Большунов догнали Мельниченко, которому конек дается лучше классики, и стали убегать от первого номера.

Большая группа преследователей находилась от лидеров в минуте отставания, поэтому быстро стало понятно, что победу между собой разыграют Илья и Александр. Фаворитом в этой битве выглядел Семиков, который этот статус оправдал. За два километра до финиша он замучил Большунова частотой хода, в результате трехкратный олимпийский чемпион своего соперника упустил и бросил борьбу.

Илья финишировал в одиночестве, как и Александр, который удержал второе место. А вот за бронзу развернулась серьезная битва, в которой участвовали девять человек. Был среди них и Савелий Коростелев, который рухнул на старте пасьюта из-за сломанного крепления. Коростелев тогда выплеснул эмоции, с досадой ударив палкой о снег, но, получив от тренера Егора Сорина новую лыжу, бросился в погоню. До медали ему не хватило совсем чуть-чуть — он занял четвертое место. Бронзу же отвоевал Сергей Ардашев, который уже не в первый раз в этом сезоне выходит победителем в финишных разборках.

В женских соревнованиях победитель мини-тура получился более неожиданным. На старте пасьюта лидером с 15-секундным преимуществом уходила Татьяна Сорина. Поначалу олимпийской чемпионке удавалось увеличивать отрыв, но на втором круге ее догнали. Последнюю отсечку (8,2 км) проходили уже вшестером, где Сорина, взявшая серебро в спринте накануне, всё еще виделась фаворитом. Однако опытная Татьяна проиграла соперницам финиш тактически, не получив возможности выпрыгнуть из-за их спин на последних метрах. Выиграла же Елизавета Маслакова, для которой это первая победа. Серебро у Екатерины Смирновой, которая не только сохранила желтую майку лидера, но еще и увеличила отрыв от основных конкуренток в общем зачете. У лидирующей большую часть гонки Сориной лишь четвертое место, а бронзу взяла Дарья Непряева.

Закроют 2024 год лыжники на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, который пройдет с 22 по 23 декабря. В программе только классические дисциплины: разделки на 5 км у женщин и 10 км у мужчин, а также спринты. Впервые в этом сезоне этап Кубка России должны показать по федеральному ТВ. До этого были только интернет-трансляции.

Победы с промахами

В Ижевске гонками преследования завершился третий этап Кубка России по биатлону. Оба старта получились увлекательными, а судьбу победы в них определила стрельба. Первым на старт ушел Кирилл Бажин, выигравший спринт, и перед дебютной стрельбой он справился с непростой задачей — не дал себя догнать Эдуарду Латыпову, который отправился на дистанцию в семи секундах позади, но мог сократить эту разницу ходом.

Первый огневой рубеж лидеры прошли на ноль — Бажин выехал со стрельбища с преимуществом в четыре секунды, но Эдуард быстро догнал оппонента. Ходом Латыпов выглядел лучше конкурента — уже на отсечке 4,2 км обошел его на секунду, однако Кирилл всё же не отпустил соперника в отрыв перед второй «лежкой».

Со стрельбой лучше справился чемпион спринта — намного быстрее отработал и без промахов вернулся на первую строчку. Эдуард допустил одну ошибку и вновь отпустил оппонента.

После следующего огневого рубежа преимущество Бажина увеличилось еще сильнее — Кирилл вновь прошел стрельбу чисто и быстро, а вот конкуренты один за другим мазали, создавая ему отрыв. После прохождения штрафного круга Латыпов уступал сопернику уже 55 секунд, остальные проигрывали более минуты.

Но далее у лидера начали заканчиваться силы — Латыпов менее чем за круг отквитал ходом в районе 10 секунд и перед заключительной стрельбой функционально выглядел свежее Бажина. Возможно, это сказалось — Кирилл промазал четыре раза и обидно не закрыл габарит последним выстрелом.

Латыпов даже с двумя промахами вышел на дистанцию первым, а Бажин пропустил вперед еще и Максима Цветкова, который прошел четыре рубежа всего с одним промахом. На лыжне Кирилла обогнали еще Рустам Халилов и Саид Халили, оставив победителя спринта на пятой строчке. Отметим, что для Латыпова эта победа стала первой с 22 ноября, когда он побеждал в спринте на Кубке Содружества.

Женская гонка стартовала по похожему сценарию: Виктория Сливко ушла на дистанцию первой и после дебютного огневого рубежа нарастила преимущество — если в начале имела лишь четыре секунды гандикапа относительно Наталии Шевченко, то далее увеличила его почти до минуты. Биатлонистка стреляла медленнее конкуренток — Шевченко и Кристины Резцовой, однако избежала промахов и ушла на трассу с отрывом.

После второй «лежки» Сливко везла Резцовой уже 58,9 секунды — остальные девушки проигрывали еще больше, допустив промахи. Ногами Виктория тоже не выглядела слабее традиционно резвой Кристины, допустившей два промаха, а на отсечке 5,4 км и вовсе опережала ее на минуту и шесть с половиной секунд.

На первой стойке Сливко сохранила невероятное спокойствие — неторопливо оформила пять попаданий и вновь увеличила превосходство благодаря ошибкам соперниц. Из всей преследующей группы на ноль рубеж закончили только Шевченко, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева. На дистанции девушки присоединились к Резцовой, вышедшей со штрафного круга, — отрыв Виктории доходил уже до полутора минут.

Как и Бажин у мужчин, Сливко допустила первый промах на завершающей стрельбе — однако ограничилась одной помаркой и даже с учетом штрафного круга сохранила подавляющее превосходство. На вторую строчку претендовали сразу четыре спортсменки — Резцова, Шевченко, Казакевич и Дербушева. Единственной на ноль отстреляла Наталия и убежала к серебру.

Сливко закончила гонку расслабленно — финишный створ прошла, сняв палки, и всё равно опередила Шевченко на 48,2 секунды. Виктория и Наталья повторили результат спринта. Третьей стала Казакевич — она проиграла лидеру 1.36,6 и тоже выходила на последнюю прямую в одиночестве.

Далее в расписании биатлонистов — этап Кубка Содружества в Чайковском. Гонки пройдут с 20 по 22 декабря. Следующие старты в рамках Кубка России состоятся уже в январе в Рязани.