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Посол Бахрейна оценил перспективы приезда Путина в королевство

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Бахрейн готов принять с визитом президента РФ Владимира Путина, однако конечное решение о дате поездки зависит от Москвы. Об этом «Известиям» заявил посол страны в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.

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«На самом деле это зависит от российской стороны. Мы всегда рады видеть его в братском Бахрейне. Я знаю, что его превосходительство сейчас очень занят многими вопросами, поэтому мы оставим это на его усмотрение», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли сейчас ответный визит Путина в Бахрейн.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил Москву в мае этого года. Посол отметил, что новый визит короля Бахрейна в Россию пока не стоит на повестке дня.

«Он был здесь всего несколько месяцев назад. Это был его четвертый визит в Россию за последние 10 лет. Он приезжает почти каждые два года. Пока это не стоит на повестке дня, но все любят приезжать в Россию, чтобы провести дружескую беседу. Насколько я знаю, в следующем году это пока не планируется», — заявил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Бахрейна в РФ «Известиям»:

«Торговля между Россией и Бахрейном развивается очень быстро»

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