Митрополит допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой

Тем, кто находится вблизи передовой, рекомендуется соблюдать пост по возможности. Об этом 15 декабря заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Рождественский пост, который длится 40 дней, начался 28 ноября, завершится 6 января — накануне праздника Рождества Христова. Во время поста мирянам не следует есть мясо, яйца и молочные продукты. Тем не менее духовенство рекомендует определять степень поста в личной беседе со священнослужителем, так как она может варьироваться в зависимости от обстоятельств.

По словам митрополита Германа, тем, кто находится в непосредственной близи от передовой, следует поститься по возможности. Он уточнил, что церковь не настаивает на строгом соблюдении поста от людей, которые столкнулись с такими обстоятельствами.

«Пусть они, как мне кажется, без ропота, с терпением несут крест, который им выпал. Терпение этих скорбей, наверное, вменится им вместо поста в пище. Ну, кушай, благодари Бога, проси прощения, если в чем нарушил», — отмечает Моралин.

Ранее, 28 ноября, эксперты назвали, какие постные рецепты пользуются популярностью в регионах России. Больше всего россияне обращают внимание на рецепты щей с горошком и капустой. Это легкое и полезное блюдо, в которое можно добавлять различные специи и овощи. Кроме того, популярностью пользуется свекольный салат по-шведски, который чем-то похож на винегрет, однако вместо обычной свеклы в нем используются маринованные плоды, а заправляется салат постным соусом.