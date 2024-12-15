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Росрыболовство проведет оценку последствий ЧП в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе в связи с чрезвычайной ситуацией с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сказано в Telegram-канале ведомства в воскресенье, 15 декабря.

«Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам, на данный момент невозможна и будет проведена сразу после того, как погодные условия придут в норму, а ликвидация последствий аварии будет завершена.

В ведомстве уточнили, что будут сотрудничать с рабочей группой Правительства РФ во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая была создана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным для устранения последствий происшествия.

Разрывной шторм: у берегов Керчи потерпели бедствие два танкера
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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов. Сначала стало известно о крушении одного судна, через некоторое время сообщили о повреждении второго танкера. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Экипаж второго танкера в составе 14 человек находится на судне. Эвакуацию экипажа приостановили из-за непогоды. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

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