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В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Уолтц: команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 15 декабря заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

По его мнению, боевые действия должны быть прекращены.

«И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — приводит слова Уолтца CBS News.

Также он отметил, что команда Трампа до его инаугурации «координирует» свои действия с администрацией президента США Джо Байдена.

Дело за живое: Венгрия продолжит миссию по Украине после председательства в ЕС
Глава МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет выступать за диалог на любых международных площадках — в ЕС, ОБСЕ и НАТО

Ранее, 12 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто подтвердил видение РФ реалистичного пути прекращения конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, рассказал, что предложение Венгрии о временном прекращении огня и масштабном обмене пленными было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий которого истек 20 мая), о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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