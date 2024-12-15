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NYT рассказала о вдохновившем Си Цзиньпина романе русского писателя

NYT: источником вдохновения Си Цзиньпина стал роман Чернышевского «Что делать?»
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Для председатель Китая Си Цзиньпина источником вдохновения стал русский роман Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом 15 декабря сообщили аналитики Garnaut Global Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж в колонке для газеты The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что китайский председатель во время саммита БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября, упомянул роман Чернышевского. По словам аналитиков, внимание Си Цзиньпина привлек образ героя Рахметова, который, по их мнению, является эталонным революционером.

Авторы статьи написали, что председатель КНР упоминал, что прочитал эту книгу в подростковом возрасте и его шокировали аскетические методы Рахметова, однако они помогали закалять волю. По словам самого Си Цзиньпина, уточняет газета, он даже пробовал спать без матраса и принимать холодный душ.

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Литературные новинки месяца

Ранее, 27 декабря, американский бизнесмен, миллиардер и владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что книги русского писателя Федора Достоевского лучше многих книг по психологии. Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей, выложившего отрывок из романа «Братья Карамазовы» с подписью, что некоторые книги по психологии не достигают такого уровня, как этот фрагмент. Владелец соцсети ответил, что это действительно так.

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