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В больнице рассказали о состоянии госпитализированных с танкера «Волгонефть-212»

Врач Григорьева: двое членов экипажа танкера находятся в тяжелом состоянии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два человека, доставленные в городскую больницу Анапы после крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе, находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести. Об этом 15 декабря рассказала заместитель главного врача медучреждения Элина Григорьева.

«Все пострадавшие передвигаются самостоятельно, видимых травм нет, осмотрены, госпитализированы, находятся под постоянным наблюдением», — отметила специалист.

По словам Григорьевой, тяжелое состояние двух пациентов связано с длительным нахождением в воде. Врач также добавила, что в больнице имеется достаточное количество медикаментов и медицинских изделий для лечения пострадавших.

Кроме того, в Telegram-канале мэрии города-курорта Анапа сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле.

В этот же день помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек. У них зафиксировано переохлаждение.

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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Сначала стало известно о крушении одного судна, через некоторое время сообщили о повреждении второго танкера. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Экипаж второго танкера в составе 14 человек находится на судне. Эвакуацию экипажа приостановили из-за непогоды. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

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