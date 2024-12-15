Президента Бразилии выписали из больницы после перенесенных операций

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после перенесенных операций. Об этом 15 декабря сообщил портал G1.

«Я возвращаюсь домой сейчас спокойно, уверен, что я вылечился и что мне просто нужно позаботиться о себе», — приводит его слова портал.

Лула да Силва подчеркнул, что намерен следовать указаниям врачей и избегать физических нагрузок. Он также сообщил, что специалисты посоветовали ему сохранять спокойствие, но разрешили вернуться к работе.

Кроме того, президент Бразилии заявил, что чувствует себя полным энергии, как 30-летний, и обладает силой 20-летнего, чтобы заботиться о стране.

«Я проживу до 120 лет», — заключил Лула да Силва.

10 декабря президент был экстренно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. Медики назвали это результатом травмы головы, которую Лула да Силва получил в октябре у себя дома. Политику провели операцию по удалению гематомы. Сообщалось, что он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно взял на себя часть обязанностей госпитализированного главы государства.

11 декабря СМИ сообщили о проведении еще одной операции на мозге президента Бразилии. Ожидается, что в результате новых кровотечений больше не возникнет, что сводит к минимуму риски для здоровья Лулы. Позже, 12 декабря, Лула да Силва перенес вторую операцию. По заявлению медиков, операция прошла успешно. В свою очередь, президент Бразилии сообщил 13 декабря, что восстановился после второй операции.

Ранее, 20 октября, агентство Reuters сообщило, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС, следуя рекомендациям врачей после полученной дома травмы головы. Согласно медицинскому заключению больницы в Бразилиа, Лула да Силва получил рваную рану затылка.