Российский пловец Пригода стал серебряным призером ЧМ в Будапеште

Российский пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Соревнование проходило в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Он преодолел дистанцию за 25,56 секунды и завоевал уже третью серебряную медаль на турнире. Победителем заплыва стал китаец Цинь Хайян. Его результат 25,42 секунды, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 14 декабря, российские пловцы стали чемпионами мира на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4х100 м в Будапеште. Они показали результат 3 минуты 30,47 секунды и опередили команду США на 0,08 секунды.

Золото чемпионата мира также получил россиянин Илья Бородин. Он стал чемпионом мира по плаванию комплексом на короткой воде, проплыв дистанцию 400 м. В финальном заплыве спортсмен показал результат 3 минуты 56,83 секунды.