Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки в интересах достижения мира с Россией. Об этом 15 декабря сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Никто в Европе из здравомыслящих людей не думает, что получится установить мир без частичных территориальных потерь для Украины», — сказал он в эфире STVR.

Глава Словакии уточнил, что его мнение основано на текущей информации об обстановке в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, Пеллегрини призвал стороны конфликта как можно быстрее сесть за стол переговоров для разрешения сложившейся ситуации.

«Конфликт обостряется, набирает обороты, территориальные сдвиги относительно значительны. Российская армия вовсе не разгромлена, контрнаступления вообще не было», — сказал президент.

Накануне, 14 декабря, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украина никогда не будет в сильном положении в переговорах с РФ. Он также отметил, что это в который раз подчеркивает возможность завершения конфликта только после ухода украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, со своего поста.

10 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ находятся на грани развала и ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. В том же месяце министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев уже проигрывает в украинском конфликте, поскольку у России есть сильное военное преимущество.

До этого стало известно, что Зеленский на прошедшей 7 декабря в Париже трехсторонней встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта с РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 20 ноября назвал этот вариант неприемлемым для РФ. The New York Times писала, что встреча трех лидеров продемонстрировала готовность Киева к уступкам. После переговоров в Париже избранный президент США заявил, что Зеленский хотел бы «заключить сделку» с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.