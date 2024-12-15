Нарышкин назвал профессионалом кандидата на пост главы ЦРУ Рэтклиффа

Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, которого предложил на эту должность избранный президент США Дональд Трамп, является профессионалом. Такое мнение выразил 15 декабря глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что ждем решения», — заявил он в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос, знакомы ли они с Рэтклиффом.

О том, что Трамп предложил на должность главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, стало известно 13 ноября. В тот же день избранный американский президент объявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США. Также за день до этого он выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост главы министра обороны.

19 ноября он предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон. До этого он сообщил, что американский миллиардер и инвестор Говард Латник станет новым министром торговли. 18 ноября Трамп назначил Брендана Карра на пост председателя Федеральной комиссии по связи (FCC)

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.