Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Петербурге молодого человека задержали после поджога военкомата
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
В Тихом океане у курильского острова Симушир танкер потерял ход
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет

Нарышкин назвал профессионалом кандидата на пост главы ЦРУ Рэтклиффа

Нарышкин: кандидат на пост главы ЦРУ Рэтклифф — профессиональный человек
0
Фото: REUTERS/TIERNEY L. CROSS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кандидат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, которого предложил на эту должность избранный президент США Дональд Трамп, является профессионалом. Такое мнение выразил 15 декабря глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что ждем решения», — заявил он в интервью «РИА Новости», отвечая на вопрос, знакомы ли они с Рэтклиффом.

Отдать команде: каких кандидатов подбирает Трамп в свою администрацию
Телеведущий может возглавить Пентагон, а для Маска создают новый департамент

О том, что Трамп предложил на должность главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, стало известно 13 ноября. В тот же день избранный американский президент объявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США. Также за день до этого он выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост главы министра обороны.

19 ноября он предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон. До этого он сообщил, что американский миллиардер и инвестор Говард Латник станет новым министром торговли. 18 ноября Трамп назначил Брендана Карра на пост председателя Федеральной комиссии по связи (FCC)

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024