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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК «Панцирь-С» в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» круглосуточно несут боевое дежурство над позициями российских войск в приграничье Курской области. Кадры работы 15 декабря опубликовали в Минобороны РФ.

Во время выполнения боевых задач по поддержке подразделения группировки «Север» ЗРПК неоднократно уничтожал цели Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом 1400 выстрелов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что ЗРПК может поразить любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Кроме того, в ведомстве рассказали, что расчеты после того, как прибыли на новое место, могут за 10 секунд из дежурного режима перейти в боевой.

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Накануне Минобороны показали кадры боевой работы военнослужащих Воздушно-космических сил РФ, которые на вертолетах Ми-8 сопровождают экипажи боевых вертолетов в Курской области. В приграничные районы Курской области отправляются вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-35. Поблизости всегда следует Ми-8. Задача экипажа последнего вертолета — работа при возникновении внештатной ситуации. В группу Ми-8, как пояснили в ведомстве, входят военнослужащий медицинского отделения, а также обязательная группа огневой поддержки.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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