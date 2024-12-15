В Совфеде назвали провокацией нежелание Зурабишвили уходить с поста президента

Нежелание действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили покидать пост — политическая провокация. Об этом 15 декабря заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он отметил, грузинский лидер преследует свои политические цели. Зурабишвили, по его мнению, понимает, что власти страны не могут позволить возникновение двоевластия, которое могло бы возникнуть из-за «сосуществования двух президентов».

«Она надеется, что попытки властей снять ее с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава комиссии Совфеда обратил внимание на то, что Зурабишвили не желает признавать поражение, так как «не хочет оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».

Накануне, 14 декабря, Зурабишвили высказалась о прошедших в стране выборах, заявив, что никто никого не выбирал. Она также выразила благодарность всем присутствующим у дворца Орбелиани в Тбилиси и отметила, что будет «до конца защищать граждан и будущее страны».

Президентские выборы в республике стартовали ранее в этот день. Впервые в истории Грузии за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия выборщиков. Коллегия состояла из 300 человек, 211 из них — члены «Грузинской мечты». В результате кандидат на пост президента Грузии от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов на президентских выборах.

13 декабря Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец, когда истечет срок ее полномочий. В тот день сторонники оппозиции тоже собирались у парламента на митинг.

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал на то, что руководство Грузии старается защитить национальные интересы страны и эта политика вызывает «изжогу» у США и стран Евросоюза (ЕС). Заместитель министра считает, что Запад не прекратит свои нападки на республику и введет новые санкции в отношении Тбилиси.

Кроме того, в Грузии идут протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.