Расчеты боевых беспилотников группировки войск «Север» уничтожили тяжелые беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры боевой работы 15 декабря опубликовали в Минобороны РФ.

На кадрах объективного контроля можно увидеть, как расчеты беспилотников российской армии уничтожают семь дронов «Баба Яга».

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» продолжают круглосуточно дежурить в небе над Харьковской областью, выявлять и уничтожать ударные дроны боевиков ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) одним ударом поразил крупный полевой склад ВСУ, в котором украинские военные хранили около 50 противотанковых мин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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