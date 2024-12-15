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Владелец Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,3 млрд рублей. Об этом 15 декабря сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Уточняется, что прибыль Global Spirits была получена от экономической деятельности на территории РФ.

Курносенко заявил ТАСС, что по факту финансирования терроризма и участия в предоставлении помощи ВСУ было возбуждено уголовное дело.

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Ранее, в декабре 2023 года, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила владельца бренда «Хортица», связанного с холдингом Global Spirits, Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) в сотрудничестве с Россией из-за закупок спирта. На основании собранных СБУ доказательств следователи предъявили обвинения украинскому предпринимателю и шести топ-менеджерам его компаний.

Позже, в августе, Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года предприниматель вступил в преступный сговор для финансирования ВСУ, в результате чего на счет украинских вооруженных формирований было перечислено более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России. В мае текущего года Ленинский районный суд Курска арестовал активы семи юрлиц, ранее связанных с Черняком.

17 июля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход РФ акции компаний — производителей алкоголя Черняка.

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