Владелец Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей
Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1,3 млрд рублей. Об этом 15 декабря сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Уточняется, что прибыль Global Spirits была получена от экономической деятельности на территории РФ.
Курносенко заявил ТАСС, что по факту финансирования терроризма и участия в предоставлении помощи ВСУ было возбуждено уголовное дело.
Ранее, в декабре 2023 года, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила владельца бренда «Хортица», связанного с холдингом Global Spirits, Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) в сотрудничестве с Россией из-за закупок спирта. На основании собранных СБУ доказательств следователи предъявили обвинения украинскому предпринимателю и шести топ-менеджерам его компаний.
Позже, в августе, Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года предприниматель вступил в преступный сговор для финансирования ВСУ, в результате чего на счет украинских вооруженных формирований было перечислено более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России. В мае текущего года Ленинский районный суд Курска арестовал активы семи юрлиц, ранее связанных с Черняком.
17 июля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход РФ акции компаний — производителей алкоголя Черняка.