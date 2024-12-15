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ИИ обработал более 900 тыс. обращений граждан к прямой линии с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Искусственный интеллект принял и обработал уже более 900 тыс. обращений граждан перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 19 декабря. Об этом 15 декабря рассказали в сall-центре движения «Народный фронт».

«На текущий момент получено и обработано с помощью искусственного интеллекта (ИИ) более 900 тыс. сообщений от граждан. Топ тем волнующих граждан на сегодня: жилье, деятельность властей и здравоохранение», — добавила специалист по ИИ ПАО «Сбербанк» Кристина Белкина.

Девушка отметила, что молодежь в основном интересуется образованием и наукой, а люди более старшего возраста — медициной, социальными льготами и жильем.

На кадрах также видна работа волонтеров и представителей штаба «Народный фронт». Call-центр начал работу в ночь на 8 декабря, с того момента каждый день принимаются звонки и обрабатывается каждое обращение.

«Обращений очень много. Редакторская группа, где я работаю, мы работаем и днем, и ночью. Постоянно созваниваемся с коллегами, не ждем прямой линии, сразу работаем по тем вопросам, которые можно решить», — рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Мурманской области Максим Сахневич.

В качестве примера он привел ситуацию с инвалидом II группы Давидом Аслановичем из села Никитовка Белгородской области, которому волонтеры движения помогли получить запас дров на зиму. Мужчина и его жена проживают одни на окраине села и не могут самостоятельно запастись дровами. На выполнение просьбы ушел один день: всего спустя сутки 15 кубометров заготовок для отопления были доставлены мужчине на дом. Также волонтеры привезли пенсионерам продуктовый набор и теплые одеяла. Как отметили представители движения, жена Давида Аслановича не могла сдержать слез.

Сахневич также добавил, что поступает много вопросов, которые можно решить до прямой линии, и штаб работает над этим и будет продолжать работать, помогая людям.

Один из участников молодежного крыла «Народный фронт» Дмитрий Елисеев рассказал, что каждое из получаемых обращений запоминается по-своему. Среди самых ярких он отметил звонок мальчика, который рассказал Владимиру Путину о своей мечте поехать в лагерь «Артек», и поздравил главу государства с наступающим Новым годом.

14 декабря Путин сообщил, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

Прямая линия главы государства будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

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