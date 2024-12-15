Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу в Лондоне. В ходе происшествия погибли женщина, еще двое мужчин пострадали. Об этом 15 декабря сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 14 декабря, на Гиффард-роуд.

«Женщина, которой, предположительно, больше 40 лет, была найдена раненой, но, несмотря на усилия экстренных служб, она скончалась на месте происшествия», — указано в публикации.

Также двое мужчин получили травмы. Один из них находится в критическом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Правоохранительные органы призвали возможных свидетелей происшествия обратиться к ним. Информации о злоумышленнике на данный момент нет.

Ранее, 3 декабря, три человека погибли и пять пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго. Пять пострадавших сейчас находятся в больницах, трое из них в тяжелом или критическом состоянии. Полиция проводит расследование.