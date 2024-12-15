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Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в Лондоне

Sky News: женщина погибла, двое мужчин пострадали в ходе стрельбы в Лондоне
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Фото: Global Look Press/Julia Kilian
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Неизвестный открыл стрельбу в Лондоне. В ходе происшествия погибли женщина, еще двое мужчин пострадали. Об этом 15 декабря сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 14 декабря, на Гиффард-роуд.

«Женщина, которой, предположительно, больше 40 лет, была найдена раненой, но, несмотря на усилия экстренных служб, она скончалась на месте происшествия», — указано в публикации.

Также двое мужчин получили травмы. Один из них находится в критическом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Правоохранительные органы призвали возможных свидетелей происшествия обратиться к ним. Информации о злоумышленнике на данный момент нет.

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