Послу Германии в России Александеру Ламбсдорфу следовало бы призвать к миру на Украине власти именно своей страны. Такое заявление 15 декабря сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат ответила на слова посла о том, что на Украине «гибнут люди по обе стороны», напомнив, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта, поставляя Киеву оружие. Тем самым она указала на то, что «прямая ответственность за гибель людей лежит на коллективном Западе».

Захарова уточнила, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сам отказался от рождественского перемирия, так же как он отказывался от украинских военнопленных. Мирные переговоры тоже были заблокированы Киевом из-за давления США и Великобритании, притом никто из стран ЕС не разблокировал их, добавила дипломат.

«Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то в первую очередь правительство ФРГ. Во вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и, как ненормальные, штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 11 декабря, стало известно о телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии проявил интерес к содействию в совместном поиске решения политико-дипломатического кризиса на Украине, в том числе с привлечением к вопросу лидеров Запада.

Позднее в тот же день Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и произвести обмен пленными, однако Зеленский отверг эту инициативу. Он добавил, что Венгрия сделала всё, что было в ее силах, и назвал данное решение украинской стороны печальным.

Говоря об идеи венгерского премьер-министра осуществить крупный обмен пленными между Россией и Украиной накануне Рождества, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров и не раз сообщала о готовности к их возобновлению на базе Стамбульских соглашений. Он также добавил, что ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по обмену пленными. По его словам, консультации по установлению мира будут продолжаться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.