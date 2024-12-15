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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки на курском направлении

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Фото: AP/Libkos
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За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 400 военнослужащих, еще пятеро сдались в плен Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 15 ноября сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве также сообщили, что российские бойцы уничтожили танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 минометов.

За всё время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 860 военнослужащих, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1256 боевых бронированных машин, 1138 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 74 станции РЭБ.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в Минобороны.

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Ранее в этот день оборонное ведомство сообщало об освобождении населенных пунктов Веселый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащими ВС РФ.

Тогда же стало известно о том, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) одним ударом поразил крупный полевой склад ВСУ, в котором украинские боевики хранили около 50 противотанковых мин. В Минобороны отметили, что большая часть работы ведется из пункта управления батальоном, в том числе корректировка работы наблюдательных постов и расчетов БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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